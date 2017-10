O médio-ofensivo Paulinho tem dado nas vistas na fase inicial da Liga NOS, mas os resultados estão longe de satisfazer o jogador. "O Portimonense merecia mais pontos", diz, confiando "no crescimento da equipa depois desta paragem do campeonato".

Os alvinegros possuem uma das defesas mais batidas da competição. "Temos trabalhado muito os momentos de jogo em que o adversário tem a bola, corrigindo erros que nos custaram golos", confidencia Paulinho, adiantando que "importa tapar os caminhos da baliza o mais à frente possível, num trabalho coletivo, envolvendo todos os jogadores".

Paulinho acredita que o rendimento do Portimonense "vai melhorar", pois "seguramente" irá ganhar "muitos jogos", se corrigir "alguns erros" e continuar a manter "a força ofensiva" que tem demonstrado.

O jogador renovou até 2022 no início de setembro e tem agora uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros. "Fiquei feliz por as pessoas do Portimonense reforçarem a aposta em mim", adianta Paulinho, não recusando uma eventual saída para um clube de maior nomeada: "Se surgir algo de interessante para a SAD e para mim, estudaremos", diz. No último defeso foi público o interesse de FC Porto e Sp. Braga.