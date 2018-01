Continuar a ler

Para o treinador do Portimonense, "quem conseguir dominar melhor a ansiedade e tiver melhor capacidade de finalização poderá levar vantagem, num duelo que prevejo muito equilibrado".O Paços de Ferreira, reconhece Vítor Oliveira, "está pressionado por uma série de resultados menos conseguidos e por defrontar em casa uma equipa do seu campeonato, e quererá ganhar, até porque tem argumentos para aspirar a isso, cabendo-nos dar uma boa resposta".O Portimonense vive um jejum de golos e o treinador admite que "nas duas últimas partidas da Liga NOS, com Sporting e Belenenses, não estivemos bem no capítulo ofensivo e vamos tentar alterar essa situação, procurando ser mais eficazes".O médio Pedro Sá, com um traumatismo numa coxa, fica de fora, assim como Jadson, que voltou a contrair uma entorse, com estes dois elementos a juntarem-se a Ricardo Pessoa e Chidera no lote de lesionados. Já Léo, Marcel, Hebling e Wellington ficam de fora por opção técnica.Ricardo Ferreira e Carlos.: Lumor, Lucas Possignolo, Rúben Fernandes, Inácio, Hackman e Felipe Macedo.: Ewerton, Ryuki, Paulinho, Dener e Rosell.: Tabata, Nakajima, Manafá, Fabrício e Pires