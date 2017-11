Continuar a ler

Em relação ao jogo, sem tirar mérito ao Portimonense, porque a vitória é justa - estava à espera deste Portimonense, com uma qualidade individual muito acima da média e um treinador com muita experiência -, o que não pode acontecer é darmos 45 minutos de avanço, como fizemos na primeira parte.



Não fomos iguais a nós próprios. Na segunda parte, a perder por 1-0, sabíamos que pior que aquilo era impossível, não era aquela a nossa imagem. Fui bem explícito com os jogadores ao intervalo, dizendo-lhes que podíamos perder, mas tínhamos de sair de cabeça erguida. A equipa esteve completamente diferente na segunda parte, com três oportunidades claras, em que o Ricardo Ferreira faz três boas defesas e acabamos por sofrer um golo quando temos um jogador a menos, que está três ou quatro minutos fora do campo a receber assistência.



Pepa não gostou do desempenho do Tondela na primeira metade do jogo frente ao Portimonense, que perdeu por 2-0 , e conta que ao intervalo pediu aos jogadores que tudo fizessem para sair de cabeça erguida."As primeiras palavras são para o senhor João Alfarroba [antigo roupeiro do Portimonense, falecido durante a semana], que era uma pessoa querida nesta casa. Deixo essa palavra de sentimento.