O Moura, de um escalão inferior, perdeu, mas "caiu de pé", já que esteve à altura e a uma grande penalidade de poder afastar o Portimonense e seguir em frente na Taça de Portugal.No tempo regulamentar, a "história" do jogo ficou marcada por boas réplicas e defesas do Moura, que tentou sempre contra-atacar, sobretudo na primeira parte, e múltiplos remates do Portimonense à baliza, mas sem sucesso.O jogo começou equilibrado, sem situações de perigo junto das balizas e com o Moura a "dar luta" e o Portimonense a ter algumas dificuldades em mostrar superioridade em campo.Após meia hora de jogo, o Portimonense começou a aproximar-se mais vezes da baliza do Moura e, aos 31 minutos, Pires esteve muito perto de marcar o primeiro golo da partida, através de um remate rasteiro e cruzado, mas a bola não entrou.Até ao fim da primeira parte, seguiram-se várias oportunidades de golo desperdiçadas pela equipa algarvia, como uma aos 36 minutos, quando Miguel Lopes bateu mal um livre com algum perigo para o Moura, e outra aos 45 minutos, quando Wellington, numa tirada individual, rematou de pé esquerdo, mas a bola "encalhou" na figura de Igor Landim.Na segunda parte, o jogo começou muito disputado, com o Moura a mostrar "garra" e a tentar chegar ao golo sempre que podia e o Portimonense mais forte e a rematar mais vezes à baliza.A melhor oportunidade de golo para o Portimonense ocorreu aos 69 minutos, quando Fabrício rematou forte à baliza do Moura, mas Igor Landim defendeu.Quase na reta final do tempo regulamentar, o Moura começou "a perder o gás" e o Portimonense continuou "na saga" de remates à baliza sem sucesso e sem conseguir evitar o prolongamento.No prolongamento, as equipas tentaram chegar ao golo, o Portimonense mais vezes, mas só conseguiram mais do mesmo, ou seja, vários remates à baliza sem sucesso, empurrando a decisão do jogo para as grandes penalidades.Jogo no Estádio do Moura Atlético Clube, em Moura.0-1, Fabrício.1-1, Mamadi Baldé.1-2, Pires.2-2, Lucas Santos.2-2, Paulinho (Igor Landim defendeu).3-2, Bruno Jesus.3-3, Lucas.3-3, Walter Ferreira (Leonardo Navacchio defendeu).3-4, Dener.4-4, Pedro Almeida.4-4, Ruben Fernandes (ao poste).4-4, Rafael Santos (por cima da baliza).4-5, Pedro Sá.5-5, João Pinto.5-6, Hackman.6-6, Bruno Gomes.6-7, Oriol Rosell.6-7, Igor Landim (ao poste).: Igor Landim, Bruno Jesus, Miguel Lopes (Bryan Botuly, 76'), Bruno Torres (Walter Ferreira, 69'), Walid Hanifi (Rafael Santos, 85'), Drogba Camará, Lucas Santos, Mamadi Baldé, Bruno Gomes, Pedro Almeida e João Pinto.(Suplentes: Gilson, Rafael Santos, Walter Ferreira, João Tavira, Ricardo Machado e Bryan Botuly).Treinador: Rui Maside.: Leonardo Navacchio, Lucas Possignolo, Ricardo Pessoa (Dener, 46'), Paulinho, Pires, Hackman, Oriol Rosell, Pedro Sá, Nakajima (Fabricio, 66'), Wellington (Manafá, 46') e Ruben Fernandes.(Suplentes: Carlos, Dener, Felipe, Manafá, Gustavo, Stanley e Fabrício).Treinador: Vítor Oliveira.João Capela (AF Lisboa).Cartão amarelo para Lucas Santos (52'), Dener (59'), Hackman (70'), Pedro Almeida (93'), Rafael Santos (98') e Rúben Fernandes (104').Cerca de mil espetadores.