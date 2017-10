Continuar a ler

Note-se que Portimonense e V. Setúbal voltarão a encontrar-se no mesmo palco no dia 30 de outubro, a partir das 20 horas, dessa vez em jogo a contar para a 10.ª jornada da Liga NOS.Todos os jogos dos agrupamentos A e B da Taça CTT haviam ficado suspensos na sequência do recurso apresentado pelo Real, que foi afastado da prova devido a utilização irregular de um futebolista na partida frente ao Beleneneses. Confirmada pelo Conselho de Justiça da FPF a decisão tomada pelo Conselho de Disciplina, os jogos serão agora reagendados pela Liga em função das datas disponíveis.