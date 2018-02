Continuar a ler

O lateral vem "para ajudar" e reconhece que "não é fácil preencher o vazio deixado por Lumor (reforço do Sporting), jogador de muita valia", que conhece bem, "pois passou pelo FC Porto."



O regresso ao Dragão continua na mente de Rafa: "É o clube do meu coração, estive lá mais de 12 anos e o meu objetivo passa por lá voltar um dia, confesso."



André Clóvis, 20 anos, foi campeão brasileiro de sub-23 em 2017 e está "agradecido por ter a oportunidade de jogar na Europa, concretizando o sonho de todos os jogadores". Avançado móvel, promete "dar o melhor para ajudar a equipa e marcar golos". O lateral vem "para ajudar" e reconhece que "não é fácil preencher o vazio deixado por Lumor (reforço do Sporting), jogador de muita valia", que conhece bem, "pois passou pelo FC Porto."O regresso ao Dragão continua na mente de Rafa: "É o clube do meu coração, estive lá mais de 12 anos e o meu objetivo passa por lá voltar um dia, confesso."André Clóvis, 20 anos, foi campeão brasileiro de sub-23 em 2017 e está "agradecido por ter a oportunidade de jogar na Europa, concretizando o sonho de todos os jogadores". Avançado móvel, promete "dar o melhor para ajudar a equipa e marcar golos".

O lateral-esquerdo Rafa Soares (ex-Fulham), que assinou por duas épocas e meia, com o FC Porto, anterior detentor do seu passe, a garantir de uma cláusula de recompra; e o avançado André Clóvis, cedido até ao fim da campanha pelo Internacional de Porto Alegre, foram apresentados pelo Portimonense e partem com ambição para estas novas etapas."As coisas não correram bem em Londres, devido a uma lesão (rotura parcial de um ligamento) que acabou por prolongar-se por três meses. Quando voltei já o comboio estava em andamento...", conta Rafa Soares, conhecedor "da qualidade de jogo evidenciada pelo Portimonense" na primeira metade da Liga NOS.

Autor: Armando Alves