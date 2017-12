Os responsáveis da SAD do Portimonense recusaram nas últimas horas uma proposta de um clube alemão pelo extremo japonês Nakajima no valor de oito milhões de euros mas não é líquido que o jogador cumpra a segunda metade da época no Algarve, face ao elevado número de interessados no seu concurso.O Portimonense detém apenas 20% do passe de Nakajima mas tem opção de compra dos restantes 80% (ao FC Tokyo) até final da época em curso, pelo que, na prática, e para efeitos negociais, pode dizer-se que possui a totalidade do passe. E o acordo estabelecido prevê que a partir de 31 de janeiro a cláusula de rescisão do extremo japonês suba dos atuais 10 milhões de euros para o dobro, 20 milhões, podendo a SAD do Portimonense fazer um encaixe substancialmente maior a partir dessa data.Também chegaram a Portimão, nos últimos dias, propostas para Paulinho, Lumor e Lucas Possignolo, mas todas muito abaixo das cláusulas de rescisão (que no caso de Paulinho foi já esta época aumentada para 20 milhões de euros) e consideradas insuficientes pela administração da SAD dos algarvios.

Autor: Armando Alves