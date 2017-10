Continuar a ler

"Lesionou-se sozinho e gostaríamos que não tivesse acontecido nada", referiu o treinador Vítor Oliveira, a propósito da indisponibilidade de Ricardo Pessoa, acrescentando: "O ideal seria contarmos com toda a gente mas vamos com os que temos e apresentaremos uma equipa boa e competitiva."O Vitória de Guimarães, salienta o treinador, "é favorito contra qualquer adversário, em sua casa, mas achamos que temos condições para trazer pontos. Sabemos do potencial do adversário e, também, daquilo que somos capazes."O Portimonense ainda não pontuou fora "e não há nenhuma solução milagrosa para que isso aconteça. Já nos deslocámos aos redutos de FC Porto, Benfica, Sporting de Braga e Rio Ave e temos agora novo jogo com elevado grau de dificuldade mas confio plenamente no plantel e mais cedo ou mais tarde iremos somar pontos e ganhar jogos longe do nosso reduto", adiantou Vítor Oliveira.A paragem do campeonato "serviu para trabalharmos duas áreas distintas: estávamos a cometer demasiados erros defensivos e a sofrer muitos golos e, por outro lado, a finalização estava aquém do desejável, pois o número de golos marcados não correspondia à produção da equipa. Trabalhámos muito esses domínios e pensamos que o grupo possui agora argumentos para dar uma melhor resposta mas só os jogos o provarão", referiu ainda o treinador do Portimonense.Com um elevado número de baixas, apenas dois jogadores ficaram no Algarve por opção técnica: o guarda-redes Léo e o extremo Manafá. O grupo permanecerá no norte após o jogo desta segunda-feira e na terça-feira realizará uma sessão de treino em Paredes, seguindo-se a viagem de regresso, por avião. Uma medida tomada em função do desgaste provocado pelas viagens e por um calendário apertado: na próxima quinta-feira o Portimonense recebe o Vitória de Setúbal, em jogo da Taça da Liga.Carlos e Ricardo FerreiraLumor, Lucas Possignolo, Felipe Macedo, Rúben Fernandes e Hackman: Pedro Sá, Paulinho, Hebling, Dener, Rosell e Ryuki: Stanley, Wellington, Fabrício, Nakajima e Pires