Ricardo Soares considera injusto o empate, este sábado, no terreno do Portimonense ( 2-2 ). Segundo o treinador do Aves, a sua equipa foi a que criou mais oportunidades e merecia sair de Portimão com os três pontos."Foi um jogo difícil e um resultado injusto, contra uma equipa que em casa tem sido fortíssima. Hoje, fomos sempre mais perigosos do que o Portimonense e, no contra-ataque, conseguimos marcar dois golos e e criámos outras tantas oportunidades, principalmente na primeira parte. Na segunda parte, o Portimonense entrou bem, mas os meus jogadores trabalharam muito, souberam sofrer e poderíamos ter feito o 3-1. Acabamos por ser penalizados com o golo do empate num lance de bola parada e que nos custou os três pontos", afirmou.