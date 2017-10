Continuar a ler

Desses tempos restam algumas caras conhecidas. "Tenho lá muitos amigos, como o Paolo Hurtado, talvez aquele de quem fiquei mais próximo e com o qual ainda mantenho contacto regular", revela, acrescentando: "Irei rever caras conhecidas, num reencontro sempre bonito no mundo do futebol, apresentando-me agora na condição de adversário."E o que é preciso para o Portimonense, que ainda não pontuou fora, ganhar em Guimarães? Oriol Rosell, de 25 anos, sorri. "É difícil, mas se jogarmos mais que o adversário, e temos argumentos para isso, ficaremos perto da vitória", afirma, abordando o relvado dos minhotos. "Costuma ser muito rápido e importa ter isso em conta, assim como o constante apoio dos adeptos do Vitória, mesmo quando o jogo não lhes está a correr bem", confidencia Rosell, advertindo os colegas "para a necessidade de se abstraírem de um ambiente quase sempre efervescente".Na 1ª Liga, o Portimonense soma quatro derrotas noutras tantas deslocações. "O campeonato é muito competitivo, com boas equipas, o que torna particularmente difíceis os jogos fora", sublinha o médio, confiante numa subida de produção dos algarvios fora do seu reduto: "Temos um plantel de qualidade, capaz de fazer grandes coisas, e as vitórias em terreno alheio não irão tardar. Por isto ou aquilo ainda não conseguimos pontos longe de Portimão, mas o que fizemos em diversos jogos justificava outros resultados."Titular nos dois últimos jogos, contra Aves e Moura, Rosell mostra-se "feliz por estar a jogar regularmente, o objetivo de todos os futebolistas", e espera "continuar a ajudar a equipa".