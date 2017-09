Continuar a ler

Nakajima é internacional olímpico e poderá chegar em breve à seleção principal do Japão. O selecionador Vahid Halilhodzic tem recebido relatórios dos seus desempenhos em Portugal e pondera convocá-lo para a Taça Kirin (jogos com Nova Zelândia e Haiti, a 6 e 10 de outubro).



O plantel do Portimonense goza folga até amanhã e Lucas, recuperado de uma indisposição, está apto e Inácio e Jadson para lá caminham. Nakajima é internacional olímpico e poderá chegar em breve à seleção principal do Japão. O selecionador Vahid Halilhodzic tem recebido relatórios dos seus desempenhos em Portugal e pondera convocá-lo para a Taça Kirin (jogos com Nova Zelândia e Haiti, a 6 e 10 de outubro).O plantel do Portimonense goza folga até amanhã e Lucas, recuperado de uma indisposição, está apto e Inácio e Jadson para lá caminham.

O Portimonense adquiriu ao FC Tokyo 20% do passe de Nakajima, com opção de compra dos restantes 80% no final da época em curso, mas os excelentes desempenhos do avançado japonês podem levar a que em breve a totalidade dos direitos desportivos do jogador pertençam à SAD dos algarvios.Segundo notícias chegadas do Japão, decorrem já contactos nesse sentido e a SAD do Portimonense terá de desembolsar cerca de quatro milhões de euros. Um investimento que poderá ser facilmente rentabilizado em janeiro ou no final da época, caso Nakajima continue a exibir-se em plano elevado.

Autor: Armando Alves