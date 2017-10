Continuar a ler

Para o extremo, o Portimonense "merecia mais pontos, face ao que tem apresentado em campo. Em alguns jogos faltou alguma atenção coletiva do ponto de vista defensivo e sofremos golos que não deveríamos ter sofrido, e na frente também faltou num ou noutro momento maior frieza", assume Tabata.



O futebolista dos alvinegros vivia um bom momento quando se lesionou: "Estava a marcar golos e a fazer assistências... As lesões fazem parte do futebol e esta veio em muito mau momento. Trabalhei muito para recuperar e agora quero reaparecer ao mesmo nível que vinha apresentando ou, se possível, melhor ainda."

Peça influente na equipa do Portimonense na fase inicial da época, o extremo Tabata está recuperado de lesão (foi operado a uma hérnia inguinal) e integra a convocatória para a receção ao Vitória de Setúbal, na noite desta segunda-feira, podendo voltar aos relvados dois meses depois da última aparição, que data de 28 de agosto."Estou muito feliz por regressar às opções. A recuperação foi boa e vou lutar por um lugar na equipa", refere o jogador brasileiro, que viu o seu lugar (extremo-esquerdo) ocupado por Nakajima, a grande revelação da equipa do Portimonense. "Temos um plantel de qualidade, servido por jogadores com grande potencial, e é difícil difícil garantir um lugar no onze mas pretendo atingir esse objetivo, trabalhando arduamente, a fim de ajudar, em campo, o grupo a atingir os seus objetivos", assinala Tabata.

Autor: Armando Alves