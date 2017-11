Continuar a ler

Antigos dirigentes, massagistas e funcionários dos alvinegros e um largo número de adeptos estiveram também no último adeus a João Alfarroba, uma figura que encarnava a alma portimonense.



Acionista maioritário, administração da SAD, equipa técnica e todo o plantel do Portimonense marcaram presença nas cerimónias fúnebres do roupeiro João Alfarroba, que decorreram na tarde desta terça-feira em Portimão.Alfarroba contava 80 anos e esteve ligado às quatro subidas do Portimonense ao escalão principal do futebol português, tendo ao longo de várias décadas no exercício das suas funções granjeado amigos em sucessivas gerações de jogadores, muitos dos quais compareceram no funeral.

