Alguns credores fizeram uma denúncia na Polícia Judiciária, alegando irregularidades no PER, e o comunicado refere que "a direção do Portimonense Sporting Clube manteve durante todo este processo uma postura de serenidade e de discrição, não se envolvendo em querelas desnecessárias nem respondendo a provocações e inverdades, todas elas com o intuito declarado ou sub-reptício de impedir a conclusão do plano."



Para a direção do Portimonense, "a decisão judicial de homologar o acordo com os credores é o corolário positivo da justeza da opção escolhida e da vontade e do empenho de todos os intervenientes que desde o princípio acreditaram ser o plano de revitalização a melhor forma de garantir o saneamento financeiro do clube e a prossecução das suas atividades desportivas e sociais."



A direção do Portimonense Sporting Clube congratulou-se com a sentença de homologação do processo especial de revitalização (PER) proferida pelo Juízo de Comércio de Olhão, que permitirá ao clube pagar faseadamente pouco mais de um milhão de euros de créditos reconhecidos."Tratou-se de um processo demorado e complexo, com escolhos, mas que a determinação da direção e a convicção de que esta era a solução adequada para o clube poder enfrentar o futuro com a garantia de prosseguir todos os projetos desportivos e cumprir com as suas obrigações fiscais e contratuais, sem sobressaltos", lê-se num comunicado difundido pelo Portimonense.