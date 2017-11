Continuar a ler

Na primeira parte, fomos muito melhores do que o Tondela. Conseguimos surpreender o Tondela, que teve dificuldade em controlar o nosso jogo ofensivo. Marcámos o golo e tivemos mais duas situações que poderíamos ter materializado. A segunda parte começou equilibrada, mas depois houve um ligeiro ascendente do Tondela, que nos empurrou lá para trás com um futebol direto e de contacto, com o qual costumamos sentir dificuldades. Com as alterações efetuadas, melhorámos substancialmente, fizemos mais um golo e poderíamos até ter aumentado a vantagem, o que seria penalizador para o que o Tondela fez durante o encontro.Fiquei muito agradado com a nossa primeira parte e os 15 minutos finais, em que estivemos seguros atrás e saímos de forma rápida para contra-ataques que criaram situações de finalização. Satisfeito também por não sofrer golos. Nesse aspeto, queria salientar a exibição do Ricardo Ferreira, que disse presente com duas boas defesas.Vimos de uma série de jogos sem perder e vamos tentar manter essa série e alargá-la o mais possível. É melhor estar nesta posição do que no fundo da tabela. Pelas exibições que temos feito, poderíamos até ter mais dois ou três pontos. A equipa está a crescer, a evoluir e a ganhar experiência, porque a qualidade tem-se mantido sempre.A nota mais importante é que o regresso de alguns lesionados aumenta a competitividade no grupo, a nível de treino e jogo. Os jogadores que sentiam que a sua posição podia ser intocável, por ausência de opositor, têm de se manter alerta. Isso aumenta a dificuldade positiva para o treinador na hora de escolher quem vai a jogo. Os jogadores estão a treinar nos limites e muitos que não tinham experiência na I Liga estão a afirmar-se. E no final do campeonato serão muito mais conhecidos até."