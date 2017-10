O Portimonense entrou muito bem no D. Afonso Henriques, mas acabou por ceder o empate depois de estar a vencer por 3-0. Mesmo assim, Vítor Oliveira gostou do que viu.



"Fizemos uma meia hora muito boa, com três golos. Tivemos depois dificuldade, temos dificuldades a jogar contra equipas que jogam de forma direta. Depois do 3-0 pensamos que podíamos chegar à vitória, mas não conseguimos. Estivemos bem na 1ª parte, o Vitória tem mérito na segunda parte mas depois do 3-3 ainda tivemos duas oportunidades para marcar. Acho que o empate acaba por se justificar", referiu o técnico dos algarvios.

Vítor Oliveira admite, no entanto, ter ficado com um sabor amargo. "Antes do jogo era um bom resultado, qualquer equipa gosta de levar pontos daqui. Depois do jogo fica um sabor amargo. A equipa foi solidária, competitiva e séria. Também, há mérito do Vitória", concluiu.

Autor: Paulo Gonçalves