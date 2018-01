Vítor Oliveira, treinador do Portimonense, não gostou da exibição da sua equipa no nulo caseiro com o Belenenses, que fechou a 16.ª jornada do campeonato."Fizemos uma exibição muito abaixo das nossas possibilidades e o resultado acaba por se ajustar ao jogo. O Belenenses, que tem uma boa equipa, também pouco fez para ganhar. Por aquilo que fizemos, que foi muito pouco, não merecíamos outro resultado. Ligámos muito pouco ao jogo, jogámos com pontapé para frente, o que não é a nossa forma de atuar. O Belenenses é uma equipa bem constituída e dificultou-nos o jogo ao máximo. Tivémos muita dificuldade e temos que nos penalizar por isso. Não estivemos bem e temos de rever a nossa forma de atuar. Vamos trabalhar e tentar melhor no próximo jogo. Esperava fazer 20 pontos no final da primeira volta, pois acho que era um bom resultado. De qualquer forma, penso que se os pontos tivessem correspondido ao nível exibicional, teríamos outra pontuação e outro lugar na classificação", disse o timoneiro dos algarvios.

Autor: Lusa