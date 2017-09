Continuar a ler

O início da Liga NOS "está a ser marcado por "arranques fantásticos de FC Porto, Sporting e Marítimo mas isto não será sempre assim... Em algum momento estas equipas irão tropeçar e, no caso do FC Porto, vamos fazer os possíveis para que esse tropeção aconteça já. Sabemos que não será fácil mas não entraremos no relvado do Dragão derrotados antecipadamente e vamos dificultar a vida ao líder."O FC Porto, diz Vítor Oliveira, "está muito diferente do da época passada, mostra-se mais agressivo e competente, e é a equipa que todos quereriam evitar nesta fase da época. Temos uma pequena margem de probabilidades de êxito mas queremos fazer um bom jogo e chatear o nosso adversário, sabendo das suas enormes qualidades e também de alguns defeitos."O treinador do Portimonense garante que "jogaremos na nossa matriz habitual, sem colocar autocarros à frente da baliza. A valia do adversário exige, claro, algumas cautelas, pois não poderemos jogar de uma forma aberta, correndo o risco de sofrer uma goleada. Quando tivermos a bola, queremos chegar perto da baliza do FC Porto, sabendo que estaremos mais momentos em ação defensiva. É importante tentarmos repartir o jogo. Não podemos amontoar-nos na nossa área à espera que a sorte nos proteja."O Portimonense defrontou recentemente o Benfica e Vitória Oliveira diz que águias e dragões "têm equipas de muita qualidade mas diferentes. O FC Porto parece-me mais agressivo e o Benfica vive um mau momento mas não poderemos passar do 8 ao 80 e dizer que estão arredados de tudo. O FC Porto pratica um futebol mais direto, mais vertical, tem na frente jogadores de grande capacidade técnica e física e com grande mobilidade, que podem desequilibrar um jogo em qualquer momento. E não poderemos esquecer o efeito Sérgio Conceição, muito importante nesta fase inicial da época.