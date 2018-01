Continuar a ler

Na segunda parte, chegámos ao golo e poderíamos ter chegado ao empate, mas não fomos muito felizes na finalização.



A segunda parte veio mostrar que os jogadores têm valor, e ficou demonstrado que estes jogadores podem fazer melhor no futuro.



Estamos numa situação muito perigosa na tabela classificativa, mas sabemos que somos capazes, e passando esta fase de transferências estaremos mais focados.



Vítor Oliveira quer ultrapassar rapidamente esta fase e recolocar a sua equipa na senda dos triunfos, mas o treinador não deixa de lamentar as oportunidades perdidas na partida deste sábado, em casa, diante do Sp. Braga, que os algarvios perderam, por 2-1 "Tivemos jogo até ao fim. Começámos muito mal, sofremos um golo, o primeiro golo foi ilegal e sofremos um golo parecido ao que nos foi anulado no Estoril. Digo isto depois de ter tido a oportunidade de ver o lance de diversos ângulos. De seguida falhámos um penálti, falhámos muitos passes, mas depois equilibrámos no último quarto de hora da primeira parte.

Autor: Lusa