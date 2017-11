O treinador do Portimonense, Vítor Oliveira, lamentou o empate frente ao Moreirense (1-1) e considerou que a equipa algarvia podia ter sido mais eficaz no momento de visar a baliza."Jogo dividido pelas duas balizas. Na segunda parte, tentámos chegar à vitória. Fomos algo perdulários, nenhuma equipa criou muitas situações. Claro que um ponto fora contra um adversário direto é sempre positivo, mas, pelo que se passou no jogo, achamos que perdemos dois pontos. Voltámos a marcar, essa é a nota positiva. Mas voltámos a sofrer e não queremos. Vamos medianamente satisfeitos pelo que fizemos. Pensamos que poderíamos ter levado os três pontos", afirmou, reforçando a faltou agressividade no ataque."Devíamos ter tido mais critério, ter sido mais agressivos. Com o critério que costumamos ter podíamos ter os três pontos. Não conseguimos. Saímos penalizados. Podemos melhorar a nível ofensivo. E queremos continuar a melhorar. Estamos orgulhosos pelo que estamos a fazer, mas sentimos que somos capazes de fazer mais e melhor", frisou.

Autor: Lusa