Jogo-treino hoje



O Portimonense defronta hoje o Louletano, às 10 horas, em Vale do Lobo (Almancil), em jogo-treino no qual o treinador Vítor Oliveira deverá rodar todos os disponíveis. O Portimonense defronta hoje o Louletano, às 10 horas, em Vale do Lobo (Almancil), em jogo-treino no qual o treinador Vítor Oliveira deverá rodar todos os disponíveis.

A correção dos erros defensivos cometidos no que já vai decorrido de campeonato, e em particular no jogo com o FC Porto, tem sido o foco do trabalho da equipa técnica do Portimonense esta semana.Melhorar a eficácia atrás – a equipa sofreu golos em todos os jogos –, sem perder capacidade ofensiva – os algarvios têm o quarto melhor ataque da Liga NOS –, é a aposta de Vítor Oliveira, que espera garantir maior consistência defensiva já com o Aves, contando com o regresso de Lucas, ausente ante o FC Porto por indisposição gástrica.

Autor: Armando Alves