Continuar a ler

O treinador do Portimonense adverte, porém, para o perigo que representa o Tondela: "Apresentam registos muito acima do que fizeram nos últimos dois anos, sinal de que o trabalho do seu treinador começa a dar frutos e a equipa está mais forte. Empenham-se muito e acreditam imenso, o que já lhes permitiu virarem resultados na ponta final dos jogos. Será, sem dúvida, um adversário muito incómodo".Pepa, treinador do Tondela, apontou para a possibilidade do jogo ter muitos golos, devido à propensão ofensiva das duas equipas, e Vítor Oliveira admite que tal venha a suceder: "Estarão frente a frente dois conjuntos que disputam o jogo pelo jogo, embora com processos algo diferentes. Por nós, queremos continuar a marcar e esperamos não sofrer, perante um opositor de qualidade. Será um duelo interessante entre duas equipas que jogam para a frente e geralmente proporcionam bons espetáculos".Para este compromisso o Portimonense dispõe de um leque alargado de soluções no capítulo ofensivo, algo que raras vezes tem sucedido ao longo da época, devido a lesões. "O Fabrício e o Paulinho estão de novo disponíveis e isso é muito bom, pois tratam-se de jogadores de qualidade e com grande influência no nosso futebol", assinala Vítor Oliveira.A ameaça de uma paralisação dos árbitros pairou durante alguns dias mas Vítor Oliveira confessa que "sempre acreditei, tal como sucedeu, numa alteração dessa posição. Os árbitros não iriam fazer nada que lesasse o futebol e prevaleceu o bom senso".Na lista de convocados registam-se duas alterações, em relação jogo da Taça de Portugal, com o FC Porto: Felipe Macedo (castigado) e Marcel (lesionado) ficam de fora, entrando para os seus lugares Lucas Possignolo e Paulinho, recuperados de problemas físicos. Para além de Marcel, também Ricardo Pessoa, Ryuki e Chidera estão lesionados e Léo, Inácio, Hebling e Stanley ficaram de fora por opção.Ricardo Ferreira e Carlos.Lumor, Lucas Possignolo, Rúben Fernandes, Jadson e Hackman.Ewerton, Paulinho, Dener, Rosell e Pedro Sá.Tabata, Nakajima, Manafá, Wellington, Fabrício e Pires.