Continuar a ler

Paulinho, garante o treinador, "é jogador do Portimonense e ainda não assinou por outro clube. Se o tivesse feito, por certo não defrontaria o Sp. Braga e, posso garanti-lo, vai jogar. Tanto quanto sei, ainda não há nada de concreto em relação ao seu futuro".Vítor Oliveira admite, contudo, que a saída de Paulinho poderá estar para muito breve: "Estas situações podem acontecer e fazem parte da vida e do futebol. Não iremos ter um jogador contrariado, a quem são oferecidas condições muito diferentes das que tem aqui, e a SAD será ressarcida de uma eventual saída".O técnico do Portimonense considera que um mês de janela de mercado no inverno "é excessivo e extremamente prejudicial para muitas equipas, devido às especulações, que geram ansiedade e instabilidade. Começa a falar-se em eventuais saídas e entradas em dezembro ou até antes e isso prolonga-se por todo o mês de janeiro, com consequências que, muitas vezes, vão bem além..."A solução, diz Vítor Oliveira, "passaria por uma semana de mercado, em que toda a gente resolveria rapidamente as suas necessidades, com menos alarido e especulação. Todos ganhariam com esse encurtamento. Assim, como está, não faz nenhum sentido e é algo que é contra o futebol. Esta questão deveria ser devidamente analisada".Vários jogadores do Portimonense já foram associados a outros clubes mas o treinador espera que isso não influencie o rendimento da equipa contra o Sp. Braga: "Muitas vezes não se passa de promessas ou de hipóteses que nada têm a ver com a realidade e há que encarar as situações como elas são... Estamos todos avisados acerca disso e quando estamos avisados só se formos burros é que nos deixamos levar por isso..."O Portimonense não ganhá há oito jogos (seis para a Liga NOS e dois da Taça CTT) e tem sofrido muitos golos nos primeiros minutos. "Importa acabar com isto, estamos a encaixar golos em série no primeiro quarto de hora! Esses erros não podem acontecer e só os burros os repetem. E não acredito que tenha aqui jogadores burros... Temos de solidificar a nossa posição na tabela e se possível melhorá-la e este jogo com o Sp. Braga é muito importante."Os bracarenses, sustenta Vítor Oliveira, "estão a fazer um campeonato brilhante e será um jogo extremamente difícil para as duas equipas, pois nós precisamos de pontos. Sabemos da exigência que temos pela frente mas também da necessidade de ganhar".Ricardo Pessoa e Chidera (lesionados) e Lucas Possignolo e Felipe Macedo (castigados) são os jogadores impedidos de dar o seu contributo à equipa e de fora, por opção, ficaram Carlos, Inácio, Ryuki e Hebling.Ricardo Ferreira e Léo.Lumor, Jadson, Rúben Fernandes e Hackman.Pedro Sá, Ewerton, Marcel, Paulinho, Dener e Rosell.Nakajima, Manafá, Fabrício, Wellington, Tabata e Pires.