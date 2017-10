Continuar a ler

"Vivemos um período complicado de gestão do plantel e nunca estivemos tão limitados como agora mas, acredito, iremos encontrar soluções para fazer um bom jogo e ficarmos com os três pontos", palavras de Vítor Oliveira na antevisão da partida desta segunda-feira.As maiores limitações centram-se na defesa e no meio-campo e o treinador lamenta sobretudo a ausência do trinco Pedro Sá: "É uma perda muito importante, pela influência do jogador na nossa manobra defensiva e ofensiva. Ainda para mais foi expulso de uma forma completamente injusta."O Portimonense reencontra o Vitória de Setúbal, depois da derrota sofrida na quinta-feira (1-2) para a Taça CTT. "São partidas diferentes, estados de espírito diferentes, jogadores diferentes e responsabilidades diferentes. Um compromisso não tem nada a ver com o outro", assinala Vítor Oliveira.A turma alvinegra vai regressar "ao figurino habitual, com a inclusão no onze de vários jogadores que não atuaram na quinta-feira, e sabemos da importância desta partida, algo que já foi transmitido ao grupo. Se ganharmos, como esperamos, daremos um saltinho na classificação que permitirá alguma tranquilidade para os próximos jogos", adianta Vítor Oliveira.O treinador do Portimonense vai mais longe: "Não queremos andar com as calças na mão, não queremos frequentar a zona aflitiva da classificação, e por isso este é um jogo de grande importância."Lucas Possignolo é a baixa mais recente. Segundo o treinador Vítor Oliveira, o jogador lesionou-se sozinho na sexta-feira, contraindo uma entorse. Lamentavelmente, o diretor de comunicação do Portimonense, João Batista, garantiu na sexta-feira e no sábado que não havia alterações no lote de lesionados e omitiu a indisponibilidade de Lucas, pecando por uma falta de rigor que tem sido recorrente desde que iniciou funções.Tal comportamento do diretor de comunicação dos alvinegros, de todo condenável, mereceu viva manifestação de desagrado por parte dos jornalistas presentes na conferência de imprensa desta manhã, cansados de serem induzidos em erro com base nas informações prestadas por João Batista, que, entre múltiplos episódios (e considerando apenas a época em curso), omitiu as lesões de Ewerton e Jadson, jogadores que garantiu estarem aptos, quando se encontravam entregues aos cuidados do departamento médico.Ricardo Ferreira e LéoLumor, Felipe Macedo, Rúben Fernandes e Hackman:Paulinho, Hebling, Dener, Rosell e RyukiTabata, Nakajima, Stanley, Wellington, Fabrício, Manafá e Pires