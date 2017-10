Continuar a ler

Para Vítor Oliveira, apesar da vitória folga, as ausências no seu elenco fizeram-se sentir. "Temos muita gente lesionada e não tinha, por exemplo, um médio defensivo, e que muita falta fez perante uma boa equipa como é o Vitória de Setúbal. Os jogadores estiveram muito bem e, naturalmente, estamos muito satisfeitos com esta vitória"



"O nosso foco estava direcionado para este jogo e correu bem, pois foi muito competitivo e com muitos e bons golos, fruto da qualidade dos jogadores que conseguem criar com alguma facilidade oportunidades, mas que, infelizmente, não se tem refletido nos resultados, principalmente em termos de pontos. Estamos contentes com a produção ofensiva, embora descontentes com a defensiva", finalizou. Para Vítor Oliveira, apesar da vitória folga, as ausências no seu elenco fizeram-se sentir. "Temos muita gente lesionada e não tinha, por exemplo, um médio defensivo, e que muita falta fez perante uma boa equipa como é o Vitória de Setúbal. Os jogadores estiveram muito bem e, naturalmente, estamos muito satisfeitos com esta vitória""O nosso foco estava direcionado para este jogo e correu bem, pois foi muito competitivo e com muitos e bons golos, fruto da qualidade dos jogadores que conseguem criar com alguma facilidade oportunidades, mas que, infelizmente, não se tem refletido nos resultados, principalmente em termos de pontos. Estamos contentes com a produção ofensiva, embora descontentes com a defensiva", finalizou.

Feliz pela reação à desvantagem e pela produção ofensiva do seu conjunto, Vítor Oliveira apenas pareceu apenas algo desiludido com o processo defensivo, isto porque diante do V. Setúbal o seu Portimonense encaixou dois golos, o primeiro logo no terceiro minuto. Mesmo assim, o técnico dos algarvios estava naturalmente satisfeito pelo triunfo por 5-2 alcançado esta noite "Foi um jogo interessante, entre duas equipas muito parecidas, que jogam o jogo pelo jogo. Entrámos a perder, o que é sempre complicado, mas soubemos reagir e chegámos rapidamente ao golo. Depois, tivemos períodos muito bons e conseguimos uma vitória volumosa e que me parece justa, que premeia a nossa organização em termos ofensivos. Depois do quarto golo, passámos a controlar o jogo, e este era um jogo importante, porque precisamos de pontos", começou por analisar.

Autor: Lusa