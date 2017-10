O Portimonense bateu o Olhanense por 4-1, em jogo de treino disputado na manhã desta quarta-feira, à porta fechada, no Estádio Dois Irmãos, em Portimão.Nakajima (31' e 35'), Pedro Sá (44') e Wellington (66') marcaram para o Portimonense e Mailó (78') foi o autor do golo do Olhanense.O ensaio teve duas partes de 50 minutos de duração cada e o Portimonense utilizou em cada parte um onze diferente, com o treinador Vítor Oliveira a recorrer a todos os jogadores disponíveis, à exceção do guarda-redes Ricardo Ferreira.

Autor: Armando Alves