O Portimonense (Liga NOS) bateu o Louletano (CPP), por 5-1, em jogo de treino disputado na manhã desta quarta-feira no relvado do empreendimento turístico de Vale do Lobo, em Almancil.Bruno Reis (19'), Dener (32'), Pires (42' e 61', este de penálti) e Stanley (55') marcaram para o Portimonense e Pedro Machado (67') foi o autor do golo do Louletano.O treinador do Portimonense, Vítor Oliveira, não utilizou nenhum dos habituais titulares nas últimas partidas e chamou três juniores, um dos quais (Bruno Reis) foi o autor do primeiro golo, num ensaio dividido em duas partes de 35 minutos de duração cada.Nota para o regresso de Jadson, após lesão prolongada. Foram ainda utilizados o guarda-redes Carlos e os jogadores de campo Ryuki, Dener, Pires, Felipe Macedo, Hackman, Hebling, Stanley, Bruno Reis, André Dias e Cléber Dias, estes três últimos juniores.

Autor: Armando Alves