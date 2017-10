Em alta. O momento que o Sporting atravessa já teve ‘efeito’ no livro de recordes. Analisando os primeiros 10 jogos dos leões no campeonato em anos passados, este é o melhor arranque do leão nas últimas 27 épocas e desde que o sistema de 3 pontos por vitória está em vigor (em 90/91, Marinho Peres tinha 10 vitórias em outros tantos jogos).

De volta. Fábio Coentrão regressou às origens. Natural de Vila do Conde, o lateral-esquerdo voltou a jogar no Estádio dos Arcos seis anos depois. A última vez havia sido ao serviço do Benfica, a 8 de agosto de 2011, jogo que venceu por 2-1 e onde atuou 90’.

Continuar a ler