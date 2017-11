Continuar a ler

Na antevisão à partida, Miguel Cardoso, disse esperar "não só um jogo disputadíssimo e de alta intensidade como também de qualidade para que todos os que vierem ao estádio possam desfrutar". Já Abel Ferreira elogiou a "boa organização coletiva" do adversário mas garantiu que a equipa planeou "uma estratégia para jogar para vencer."



Tiago Martins, da AF Lisboa, foi o árbitro escolhido para apitar o embate entre o 4.º e o 6.º classificado da Liga NOS.

- Abel Ferreira tem disponíveis André Moreira, Bruno Viana, João Carlos Teixeira, Fábio Martins, Bruno Xadas, Paulinho e Hassan no banco de suplentes.Os arsenalistas vão alinhar com Matheus, Marcelo Goiano, Ricardo Ferreira, Raúl Silva, Jefferson, Danilo, Nikola Vukcevic, Fransérgio, Ricardo Esgaio, Ricardo Horta e Dyego Sousa.O Rio Ave recebe este sábado o Sp. Braga, às 20H30, naquela que é uma das partidas mais aguardadas da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. As duas formações chegam a esta fase após eliminarem equipas de escalões inferiores na ronda anterior (os vila-condenses derrotaram a Sanjoanense, enquanto os bracarenses triunfaram perante o S. Martinho).Embora a equipa da casa não tenha divulgado os convocados, o técnico Miguel Cardoso parte para este encontro com poucas ausências - apenas Silvério se encontra lesionado - e, por isso, não deverá apresentar grandes surpresas no onze. Rúben Ribeiro, que foi poupado no último jogo da Liga NOS, frente ao Estoril, deverá estar de volta à equipa.Do lado dos arsenalistas, Abel Ferreira chamou 19 jogadores, sendo que Marafona, Lazar Rosic e Wilson Eduardo mantêm-se de fora, devido a problemas físicos.Importa realçar que este será o oitavo encontro entre as duas formações, desde 2016, sendo o balanço equilibrado, com duas vitórias para cada lado e três empates. Porém, entre os oito jogos, três foram em Vila do Conde e aí, o Sp. Braga não conseguiu vencer (uma vitória para o Rio Ave e dois empates). Aliás, nos últimos seis jogos fora frente ao adversário desta noite, os arsenalistas nunca conseguiram triunfar.Recorde-se ainda que o sorteio ditou em sorte que as duas equipas se defrontassem nas meias-finais da Taça de Portugal da época passada. Os bracarenses saíram por cima após vencerem em casa (1-0) e empatarem fora de portas (0-0). Esta não foi a primeira vez que as duas equipas disputaram uma eliminatória na prova rainha. Hoje, será a sexta vez (embora se traduza no nono jogo na prova) que as duas equipas disputam uma eliminatória. Nesta estatística, o Sp. Braga leva vantagem já que conseguiu alcançar o apuramento por três ocasiões.