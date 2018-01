Continuar a ler

Recorde-se que Cássio está lesionado desde o jogo no Estádio do Dragão, para a Taça CTT, no dia 21 de dezembro. Um problema muscular com recuperação total programada precisamente para o fim deste mês. Ou seja, a chegada de Makaridze, que ainda por cima só tem vínculo até ao final da época, insere-se numa necessidade imediata detetada pela equipa técnica, depois de nos últimos 5 jogos ter sido Rui Vieira a assumir a titularidade na baliza. O internacional georgiano tem provas dadas e será a grande concorrência de Cássio, titularíssimo até ao momento, com 20 jogos acumulados nos 26 que a equipa já tem.



A integração de Makaridze no plantel do Rio Ave não implica necessariamente que Cássio esteja com um pé fora do clube, hipótese levantada com algum sentido para esta reabertura do mercado, uma vez que o experiente guarda-redes de 37 anos até está em final de contrato com os vila-condenses.Segundo conseguimos apurar, a aposta do clube em Cássio continua bem firme, ao ponto de o brasileiro já ter sido abordado com a hipótese de renovar contrato, processo que entretanto parou, mas com a promessa do reatar das negociações no final deste mês.

