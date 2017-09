Continuar a ler

Lista de castigos



Liga NOS



- 1 jogo:

Allano (Estoril-Praia)

Marcão (Rio Ave)



2.ª Liga



- 2 jogos:

Miguel Abreu (Gil Vicente)

Minhoca (Santa Clara)

Mauro (Nacional)



- 1 jogo:

Sandro (Varzim)

Os jogadores Allano e Marcão, do Estoril e do Rio Ave, respetivamente, foram punidos com um jogo de suspensão, segundo o mapa de castigos revelado esta terça-feira pela secção profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.Os dois atletas foram expulsos com vermelho direto nos encontros que as suas equipas disputaram no passado fim de semana, tendo sido punidos com uma partida de suspensão.