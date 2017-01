O presidente do Rio Ave, António Silva Campos, admitiu que o Conselho de Arbitragem da FPF aproveitou o encontro desta quarta-feira com 29 dos 35 clubes profissionais para fazer um pedido aos vários emblemas: "Efetivamente pediram mais contenção aos clubes."O líder dos vila-condenses referiu que a reunião, na Cidade do Futebol, em Oeiras, teve um caráter "mais informativo", na qual "o CA deu conhecimento aos clubes das suas iniciativas e algumas regras que estão a ser criadas".

Autor: Lusa