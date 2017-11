António Silva Campos foi reeleito este sábado como presidente do Rio Ave com 77,19 por cento dos votos dos associados. O atual líder, que se recandidatou sem oposição, recebeu 396 votos favoráveis, 109 contra (21,25 por cento) e oito votos (1,5 por cento) foram considerados brancos ou nulos."Queremos um Rio Ave estável financeiramente, sustentável, que continue a lutar pela afirmação enquanto clube que luta pelos oito primeiros lugares e tentando sempre chegar mais longe", disse o dirigente, numa nota publicada no site do clube.