Bernardo Silva reagiu com boa disposição e 'fairplay' à pequena provocação do Rio Ave, que, pegando numa afirmação sua na entrevista que esta terça-feira será transmitida pela SIC no 'Jornal da Noite', fez uma montagem fotográfica, na qual se mostrava o internacional português do Mónaco com a camisola do clube vilacondense e se dizia: "O nosso verde fica-te bem Bernardo Silva".O avançado da Seleção Nacional respondeu com 'emojis', deixando a ideia de que a reação estava 'top', um 'miminho', de chorar a rir e continuar a rir... ainda um pouco mais. Uma troca sadia de 'galhardetes' que, certamente, ajudou a animar a tarde do futebolista e dos responsáveis do Rio Ave.

Autor: João Lopes