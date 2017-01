O brasileiro Bruno Teles é reforço do Rio Ave até 2018. O jogador que ganhou cartel no futebol português ao serviço do V. Guimarães, entre 2009 e 2012, tem agora 30 anos e atuava no América Mineiro depois de ter passado pelo Krylya Sovetov, da Rússia, e por outros emblemas brasileiros, como Vasco da Gama e Mogi Mirim.Luís Castro identificou a necessidade de garantir a contratação de mais um lateral-esquerdo para equilibrar o plantel e, depois de o interesse inicial em Afonso Figueiredo - que estava disposto a baixar o seu salário para metade - não ter avançado, devido à renitência do Rennes em facilitar o empréstimo, Bruno Teles foi a opção encontrada.O jogador já esteve esta manhã em Vila do Conde, cumpriu todas as formalidades e treinou-se com os seus novos companheiros. "Conheço o estilo do campeonato e a adaptação vai ser bem rápida. Quero ajudar o clube a continuar a lutar pelos lugares cimeiros da tabela e isso deixa-me motivado para dar o meu melhor", sublinhou Bruno Teles.

Autor: Vítor Pinto