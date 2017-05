A SAD do Boavista emitiu ontem um comunicado, onde torna oficiais todas as decisões já tomadas, no seguimento das reuniões mantidas com a equipa técnica liderada por Miguel Leal.

Assim, a casa está por agora arrumada, mas obviamente longe de fechada, pois neste momento há apenas 16 nomes já certos no plantel de 2017/18.

Continuar a ler

Do grupo que finalizou a época, ficam 15, com o guarda-redes Mickael Meira à cabeça e, para já, o único garantido da posição específica. Os defesas Tiago Mesquita, Edu Machado, Lucas, Talocha e Aidi Fulang também continuam, tal como os médios Idris, Carraça, Fábio Espinho e Makhmudov, além dos extremos Rochinha, Renato Santos e Bukia, bem como os avançados Schembri e Iván Bulos. A estes junta-se Samu, o médio que esteve cedido ao Fafe e que chegou a ser dado como certo no Sporting B, mas que tem para já lugar reservado no novo plantel, algo que não vai acontecer a Mbala e Idé, ambos já dispensados. Registe-se que Vagner e Iuri Medeiros estavam emprestados por Mouscron e Sporting e regressam às origens, mas há um natural interesse na sua continuidade. Aliás, a SAD deixa também em aberto a forte possibilidade de renovar o vínculo com alguns dos sete elementos que terminavam contrato, há até renovações em marcha e prestes a ser anunciadas, mas apenas dois desses sete elementos devem continuar.

Autor: António Mendes