45' - CERTO. Amarelo. Falta de William sobre Krovinovic, a atingir o adversário com a ponta da bota, pisando-o de forma negligente. Amarelo bem exibido.



55' - ERRADO. Único. Infração de Adrien sobre Gil Dias, a entrar em ‘tacle’ por trás com algum perigo para o adversário. Árbitro aplica bem a lei da vantagem, mas devia ter exibido o amarelo na 1.ª interrupção.



87' - CERTO. Contacto normal. Bem o árbitro a deixar seguir um lance onde Coates disputa a bola com Jaime Pinto e consegue tocá-la sem qualquer tipo de infração. O contacto posterior foi perfeitamente normal. Amarelo. Falta de William sobre Krovinovic, a atingir o adversário com a ponta da bota, pisando-o de forma negligente. Amarelo bem exibido.Único. Infração de Adrien sobre Gil Dias, a entrar em ‘tacle’ por trás com algum perigo para o adversário. Árbitro aplica bem a lei da vantagem, mas devia ter exibido o amarelo na 1.ª interrupção.Contacto normal. Bem o árbitro a deixar seguir um lance onde Coates disputa a bola com Jaime Pinto e consegue tocá-la sem qualquer tipo de infração. O contacto posterior foi perfeitamente normal.

Bruno Esteves mostrou estar em excelente forma física, decidiu quase sempre bem a nível técnico e disciplinar e foi sempre bem auxiliado.Boa decisão. Fora-de-jogo bem assinalado ao ataque do Rio Ave. Na altura do remate de Tarantini, Roderick (que introduz a bola na baliza) estava adiantado em relação à linha defensiva adversária. Boa decisão do assistente.

Autor: Marco Ferreira