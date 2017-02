Não está fácil o percurso do Rio Ave sempre que sai de Vila do Conde, ao ponto de Luís Castro ter pela frente a ingrata tarefa de evitar, no próximo sábado em Alvalade, a quinta derrota consecutiva na condição de visitante.

O novo treinador teve um verdadeiro choque frontal com esta dura realidade logo após a receção ao Nacional, que culminou no quarto triunfo consecutivo no seu estrondoso arranque à frente dos destinos da equipa que começou a época com Nuno Capucho ao leme. Luís Castro apresentou-se no Estádio da Luz com a confiança redobrada, mas haveria de sair de Lisboa com uma derrota que acabou por ser a primeira de uma série que se estendeu a Belém, Estádio do Dragão e Feira.

Já se percebeu que o jogo de Alvalade marca um ciclo de visitas aos três grandes neste fase negra de resultados fora de casa, o que ajuda aqui a explicar, e muito, o mau percurso vila-condense, mas a necessidade de começar a somar mais pontos na condição de visitante assume-se aqui como urgente para uma equipa que ainda tem legítimas aspirações a conseguir um posto europeu. Recorde-se que o 6º lugar pode voltar a dar acesso a uma pré-eliminatória da Liga Europa e esse é o foco do Rio Ave neste momento, apesar da oportunidade perdida na última 2ª feira em que o Marítimo continuou a uma distância de 4 pontos. Valeu nesse jogo a continuadade da baliza de Cássio a zero nos jogos em casa, depois da vitória sobre o Sp. Braga, por 1-0, mas a única nos últimos 7 jogos!

Autor: António Mendes