A equipa leonina entrou melhor no jogo com um domínio quase constante até meados da primeira parte, só não convertido em golos porque o guardião vila-condense Carlos Alves evitou com maestria que Rafael Leão marcasse, completamente isolado (14’), e também porque Bruno Paz (29’), também sozinho, rematou sobre a barra. De permeio o Rio Ave ripostou e teve um lance de certas dúvidas dentro da área leonina (20’) quando Manuel Namora foi impedido por João Ricciuli, sem que o árbitro descortinasse falta. A partir daí, o jogo foi mais equilibrado, com a equipa da casa mais perigosa na ofensiva, principalmente quando chamada a executar livres cruzados que morriam nas alturas dos centrais do Sporting, a evitarem perigo para o guarda-redes Luís Maximiano.



A segunda parte foi praticamente tirada a papel químico, só com a diferença de que o Rio Ave apareceu mais afoito na ofensiva, enquanto o Sporting abandonou o tecnicismo anterior para enveredar por lances com futebol mais direto, tirando partido na compleição física dos seus jogadores, o que acabou por dar resultado, até porque lhe pertenceram os lances ofensivos mais perigosos.



O Sporting isolou-se na liderança da fase de apuramento do campeão em juniores ao vencer, por 1-0, no reduto do Rio Ave, beneficiando ainda da derrota do Benfica em Coimbra (a Académica venceu por 1-0) e do empate do Belenenses (0-0 com o V. Guimarães).Em Vila do Conde, duas equipas muito semelhantes levaram a dúvida do resultado até final do encontro. E a questão do vencedor foi encontrada a escassos dois minutos do fim do tempo regulamentar, com o recém-entrado Douglas Aurélio (lançado aos 70' por Tiago Fernandes), a aproveitar da melhor maneira a discussão entre defesas vila-condenses a reclamarem duplo fora de jogo de jogadores leoninos, para surgir de trás da confusão, isolar-se e furtar-se ao guarda-redes Carlos Alves. Um lance a merecer muita discussão por parte dos jogadores e púbico da casa, e que ditou o vencedor num encontro emotivo até final.

Autor: Luís Leal