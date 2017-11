Já estão marcadas as eleições no Rio Ave. Os associados vão escolher a nova direção já no próximo dia 25, sendo que as listas candidatas têm de ser apresentadas até dia 15. António Silva Campos deverá ser o único candidato.Noutro âmbito, Rúben Ribeiro permanece em gestão de esforço e não se treinou com os restantes companheiros.

Autor: Luís Leal