"Tem um passado de I Liga como muitos que andam aí, mas não vou dizer o que pode acontecer. Não me sinto confortável a falar sobre isso porque hoje digo que um jogador não vem, amanhã ele chega ao clube e depois passo por mentiroso", desabafou.

Afonso Figueiredo deverá ser o próximo reforço do Rio Ave.sabe que os vilacondenses já fizeram a proposta ao Rennes pelo jogador e o negócio ficará fechado nos próximos dias com o lateral-esquerdo a ficar em Portugal até ao final da época.Esta sexta-feira, Luís Castro já havia comentado o interesse do Rio Ave em Afonso Figueiredo, considerando ser um jogador que "não agrada nem desagrada".

Autor: Fábio Aguiar