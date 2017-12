Continuar a ler











O diretor de comunicação do Rio Ave, Marco Carvalho, reagiu esta quinta-feira nas redes sociais ao caso das suspeitas de corrupção no jogo Feirense-Rio Ave, da época passada, considerando que se está a assistir "ao maior julgamento público no futebol pelos media". Uma reação que surge depois de terem sido divulgados os nomes dos futebolistas alegadamente envolvidos no caso."Estamos a assistir provavelmente ao maior julgamento público no futebol pelos media, condenando pessoas antes sequer da justiça as considerar culpadas. Que a memória não seja curta nem depois, cobardemente, se desculpem pelo direito informar ou comentar para justificar a difamação e a devassa pública gratuita só porque vos dão palco.E a quem acha e diz que os nomeados deveriam ter vergonha de partilharem a mesma "casa" ou balneário com os restantes eu digo: tivessem vocês 1% de vergonha na cara para julgarem quem julgam", pode ler-se na página de Facebook de Marco Carvalho.