O Rio Ave leva três jogos sem marcar golos e terá chegado o momento de Luís Castro refletir sobre as opções de ataque que utilizou diante de Marítimo, Sporting e P. Ferreira. Gil Dias, Gonçalo Paciência e Rúben Ribeiro (este último adaptado ao corredor esquerdo) foram titulares nos três jogos, mas para a deslocação ao terreno do Estoril o treinador pode ser ‘obrigado’ a mudar. Héldon, por exemplo, está totalmente recuperado de um problema físico e a forma como entrou com o P. Ferreira mereceu elogios do treinador. Guedes é outro nome a ter em conta.