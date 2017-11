Continuar a ler

O Estoril é a equipa da Liga NOS com mais golos sofridos no campeonato, com 24, um cenário que tem preocupado Filipe Pedro, que assumiu o comando interino da equipa estorilista, face à saída de Pedro Emanuel, em 21 de outubro"Preocupa-nos tanto o facto de sofrermos muitos golos, assim como o facto de estarmos sem marcar há cinco jogos. Temos de criar mais situações de finalização e melhorar o score ofensivo", explicou.As lesões dos centrais Gonçalo Brandão e Thiago Cardoso não ajudam o atual panorama em termos de equilíbrio defensivo."Não é só a defesa a responsável pelo facto de sofrermos tantos golos. No último jogo com o P. Ferreira alguns problemas já ficaram bem expostos (derrota por 1-0)", alertou Filipe Pedro.A qualidade do Rio Ave, atual sétimo classificado da Liga NOS, também gera alguma apreensão e até admiração por parte do treinador estorilista."O Rio Ave é uma das melhores equipas da nossa Liga a jogar em ataque organizado. E também tem muita qualidade individual, com futebolistas de enorme valia".Como tem sido prática desde o início da época, o Estoril não divulgou hoje a lista de convocados para a receção de sábado ao Rio Ave (18H15), confirmando apenas que o avançado brasileiro Kléber, que não esteve nos dois últimos jogos, por castigo, será opção.O Estoril, 18.º e último classificado, com seis pontos, recebe no sábado o Rio Ave, sétimo, com 14, em jogo da 11.ª jornada da Liga NOS, no estádio António Coimbra da Mota, e que será arbitrado por Vítor Ferreira, da associação de futebol de Braga.