O presidente António Silva Campos não escondeu a frustração por não ter garantido a qualificação para a Liga Europa, mas adiou para hoje a decisão em torno do futuro treinador e esclareceu que o Rio Ave tem 50 por cento dos direitos económicos do guardião Ederson.

"Estamos satisfeito com Luís Castro, há conversas para a sua continuidade e queremos chegar a bom porto, mas só amanhã é que me vou pronunciar sobre essa questão", comentou o presidente durante a 8ª edição da ‘Tertúlia Rioavista’, sem esconder o desalento que a última jornada proporcionou: "A nossa ideia era a Europa, mas morremos na praia."

Já sobre os eventuais dividendos económicos no caso de o Benfica vender Ederson, António Silva Campos assumiu que "o Rio Ave detém 30 por cento dos direitos do jogador e a Gestifute os outros 20 por cento".

Na mesma medida, o técnico Luís Castro também começou por recusar comentar a propalada transferência para Chaves e garantiu que o discurso no balneário foi sempre o de conquistar o 6º lugar.

"A mensagem cá para fora era uma, mas para dentro sempre foi a de conseguir o 6º lugar e nunca senti a equipa comprometida com metas distintas, só que as coisas não aconteceram como o pretendido."

Roderick surpreendido

O central Roderick foi apanhado de surpresa com a pré-convocatória do selecionador Fernando Santos e até confidenciou que a primeira reação foi de incredulidade. "É uma satisfação enorme e uma grande surpresa", anuiu o defesa, revelando que a notícia foi-lhe comunicada por familiares: "No início pensei que fosse uma brincadeira de mau gosto, mas a verdade é que sofri muito para chegar até aqui. Acho que ajudei imenso o Rio Ave e agora gostava de ajudar a Seleção."