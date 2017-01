Em 2014, o Monaco pagou 1,1 milhões de euros ao Sp. Braga para garantir o direito de preferência sobre seis jogadores. Só um lá chegou. Aos 17 anos, Gil Dias treinava-se diariamente com Ricardo Carvalho, João Moutinho e Bernardo Silva. Acabou por nunca se estrear e na época passada rumou ao Varzim. Com Capucho, o extremo-esquerdo marcou 6 golos em 15 jogos e o treinador nem hesitou em levá-lo para o Rio Ave. "Dei o passo certo. A 1ª Liga tem muita qualidade e estou a adaptar-me bem a este andamento. Penso que as coisas me estão a correr bem. Somos falados depois de alguns jogos, mas os adeptos têm de entender que, mesmo quando não ganhamos, damos sempre o nosso melhor", apontou, quem já leva 5 golos em 23 jogos.

Desequilibrador nato, Gil Dias ainda hesitou entre o futebol e o basquetebol, mas aos 8 anos terá tomado uma das decisões mais certeiras da sua vida. Dois anos depois já estava no Sporting, ele que cresceu a torcer pelo… rival Benfica. A aventura de verde e branco durou pouco e foi da Sanjoanense que saltou para o Sp. Braga onde se sagrou campeão nacional de juniores. Três épocas volvidas, está no Rio Ave e o próximo jogo é, precisamente, contra os arsenalistas. "Nos últimos jogos tem-nos faltado alguma sorte. Fomos ao Dragão jogar taco a taco e mostrámos a nossa qualidade. Acredito que vamos dar rapidamente a volta a esta situação. Em casa somos fortes e acredito que podemos vencer já o Sp. Braga. Basta uma vitória para voltarmos a estar lá em cima na tabela", afirmou Gil Dias, cujo contrato com o Monaco termina em 2019.

Autor: Ricardo Vasconcelos