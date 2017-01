O reforço Gonçalo Paciência é candidato à titularidade no Restelo.Já esteve no banco frente ao Sp. Covilhã e, como as regras não permitem que defronte o FC Porto, na ronda seguinte, caso não avance em Belém só poderá estrear-se no onze contra o Sp. Braga. Um jogo que será adiado para fevereiro pelo facto dos minhotos estarem na final four da Taça CTT.

Autor: Vítor Pinto