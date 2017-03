Continuar a ler

Para colmatar esta ausência, o treinador do Rio Ave chamou outro reforço de inverno, o médio Traoré, que recentemente recuperou de uma lesão que tem travado a sua estreia na equipa, desde que chegou a Vila do Conde, cedido pelo Mónaco.



Também chamado ao lote dos eleitos do técnico Luís Castro foi o médio João Novais.



De fora, e por lesão, continuam Leandrinho, Pedrinho, Lionn e Yazalde.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Cássio e Rui Vieira.



Defesas: Bruno Teles, André Vilas Boas, Nélson Monte, Roderick, Marcelo e Rafa Soares.



Médios: Pedro Moreira, Tarantini, Krovinovic, Traoré, João Novais, Petrovic e Ruben Ribeiro.



A ausência do avançado Gonçalo Paciência é a nota de destaque na convocatória do Rio Ave para a visita de segunda-feira ao Estoril, em jogo da 24.ª jornada da Liga NOS (20 horas).O avançado, que está em Vila do Conde por empréstimo do FC Porto, esteve esta semana parado alguns dias devido a lesão e, apesar de ter regressado aos treinos, não tem, ainda, a condição física desejável.

Autor: Lusa