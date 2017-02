Continuar a ler

Também de volta às opções estão o avançado Kizito, que chegou esta semana da Taça das Nações Africanas (CAN'2017), onde defendeu as cores do Uganada, e entra diretamente para convocatória.Em sentido inverso, Pedrinho, lesionado, e Nélson Monte, Yazalde e Ronan, por opção, ficam desta feita de fora das escolhas de Luís Castro.Os reforços Traoré e Petrovic, com poucos dias de treino em Vila de Conde, também ficam de fora desta receção ao Sp. Braga, assim como os lesionados Lionn, Capela e Leandrinho.O Rio Ave, 10.º classificado, com 24 pontos, recebe esta quinta-feira o Sp. Braga, quarto, com 36, numa partida agendada para as 21 horas e que terá arbitragem de Nuno Almeida (AF Algarve).Cássio e Rui VieiraNadjack, Bruno Teles, Vilas Boas, Roderick, Marcelo e Rafa SoaresPedro Moreira, Tarantini, Krovinovic, João Novais e Rúben RibeiroGuedes, Gonçalo Paciência, Héldon, Gil Dias e Kizito