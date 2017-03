Dia da confirmação de Guedes no ataque do Rio Ave que vai a Guimarães tentar cimentar uma candidatura europeia que chegou a estar em causa. O avançado já se treinou ontem sem limitações e será novamente aposta num ataque que, nos dois últimos jogos, tem estado muito inspirado, incluindo aqui uma parceria muito especial com Gil Dias.

A dupla fez quatro dos cinco golos (o outro é de Rafa num livre direto) apontados e que valeram os triunfos sobre o Estoril e o Moreirense, sendo que esta recuperação deixou os vila-condenses com o 6º lugar à distância de dois escassos pontos e tudo indica que esse sexto posto vai dar acesso à pré-eliminatória da Liga Europa.

Recorde-se que Tarantini é uma baixa para o jogo em Guimarães, tal como Lionn, Pedrinho, Leandrinho e Yazalde, todos ainda entregues ao departamento médico e ontem ausentes dos trabalhos normais do plantel.

Autor: André Monteiro